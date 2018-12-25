Manisa'da kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa'nın bu akşamdan itibaren Selendi, Demirci, Gördes, Kula ve Köprübaşı ilçeleri için kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı beklenen ilçelerde gerekli önlemlerin alındığını duyurarak, vatandaşların hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 185 çözüm merkezi ve İtfaiye için 112 Acil Çağrı Merkezini arayabileceklerini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Ege'de 25 Aralık 2018 Salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren Manisa'nın doğu ve yüksek kesimlerinde Selendi, Demirci, Gördes, Kula ve Köprübaşı ilçelerinde kar yağışına dönüşeceği ve kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

Büyükşehir teyakkuzda

Meteorolojik uyarının ardından hazırlıklarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi de, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına alarma geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetiminde Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı personeller, araçlar, şehir ve köy yolları için vatandaşların hava koşullarına bağlı sorun yaşamaması için teyakkuzda bekliyor. Ayrıca İtfaiye, Yol Yapım ve Onarım, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Zabıta, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve Kontrol, Muhtarlıklar ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlıkları, Çözüm Merkezi ve diğer ilgili müdürlüklerimiz de görev başında. Vatandaşlarımız, hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 185 Çözüm Merkezi ve İtfaiye için 112 Acil Çağrı Merkezini arayabilir” ifadelerine yer verildi.