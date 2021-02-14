İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Manisa’nın kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açılarak tuzlama çalışması yapıldı.

Manisa'nın kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açılarak tuzlama çalışması yapıldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Demirci, Kırkağaç ve Soma'da bir yandan karla kapanan yolları açarken diğer taraftan da tuzlama çalışması yapıyor. Kar yağışının beklendiği diğer ilçeler için de kar yağışı ile birlikte müdahale edecek ekiplerini teyakkuz halinde bekleten Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Manisa'da saat 19.30 itibariyle kapalı köy yolu bulunmadığı açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.