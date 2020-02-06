Manisa'da karabuğday ürünlerine büyük ilgi

Son yıllarda sağlıklı beslenme ve organik ürünlere olan ilgi büyük oranda artarken, Manisa'da da bir fırın işletmesi, özellikle glutensiz beslenenlerin tercih ettiği karabuğday unundan ekmek, simit ve kurabiye gibi ürünler üretmeye başladı. Manisalılar tarafından büyük ilgi gören karabuğday ürünleri, lezzetiyle de tüketenlerin beğenisini topluyor.

Zengin protein kaynağına sahip ve protein değeri oldukça yüksek olan; gluten içermediği için de özellikle çölyak hastalarının tercih ettiği besinler arasında önde gelen Karabuğday, son zamanlarda sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşların da ilgisini çekmeye başladı. Kolesterol düşürücü ve kilo vermeye yardımcı olan karabuğday ile birbirinden farklı lezzetler hazırlamak için yola çıkan ve Manisa'da faaliyet gösteren Matador Grup fırın işletmesi, karabuğday ile ilgili hazırladığı projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sundu. Proje kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme (DEPARK) Bölgesi ile de iş birliği yapan işletme, tescil işlemlerinin ardından karabuğday üzerine kendi markasını oluşturmayı hedefliyor. Üretildiği günden itibaren Manisalılar tarafından büyük ilgi gören karabuğday ürünleri, lezzetiyle de tüketenlerin beğenisini topluyor. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren üretim sorumlusu ve Gıda Mühendisi Tuğba Yaren, "Karabuğday bir tahıl ürünü olmasından ziyade bir bakliyat grubuna giren familyadan geliyor. Karabuğdayın en büyük özelliği, yüksek oranda lif içermesi, protein oranının yüksek olması. Tüketildikten kısa bir süre sonra kan basıncını dengelemeye yardımcı olması sebebiyle özellikle şeker hastaları için sağlık beslenmelerinde planladığımız bir ürün. Aynı zamanda fonksiyonel bir ürün. Biz karabuğdayı kişiler, beyaz unlu ekmek, simit gibi ürünler tüketemiyorlar diye kullanmaya başladık. Aynı zamanda kurabiyelerin içerisine şeker, katı yağ gibi türevler koymadık. Tamamen zeytinyağı kullandık, pekmezle tatlandırdık. Diyet yapan bireylerin normal beslenme düzenlerinin içerisine ilave etsinler diye alternatif bir ürün olarak ürettik. Aynı zamanda bunlar analiz sonuçlarına baktığımızda tıbbi fonksiyonel ürün grubuna da giriyorlar. Karabuğday unu Türkiye'de yeni yeni revaçta olan bir ürün. Çok değerli bir tahıl. Karabuğdayın katma değeri çok yüksek. Kişiler bunu belirli oranda unlarla karıştırarak tüketebiliyorlar. Bu proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunduğumuz bir proje. Şu an markamız tescil aşamasında. Karabuğdaylı tüm ürünlerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

İşletme yöneticisi Bekir Barış Yılmaz ise marka tescili altında karabuğdaylı ekmek, simit, kurabiye gibi ürünler ürettiklerini belirterek, karabuğdaya alerjisi olmayan her tüketicinin haftada 2-3 kez bu ürünlerden tüketebileceğini ön gördüklerini söyledi. Karabuğdayın halk sağlığı açısından olumlu etkilerinin bulunduğunu aktaran Yılmaz, bağırsak sağlığını düzenleyici ve obezite riskini de azaltmaya yardımcı olduğunu vurguladı. Yılmaz, son olarak Manisalı vatandaşların karabuğday ürünlerine büyük ilgi gösterdiğini ve ürün yelpazelerinin genişletmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.