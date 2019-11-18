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Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca ve 10 yaşındaki torunları hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca ve 10 yaşındaki torunları hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay saat 16.00 sıralarında Alaşehir'in kırsal mahallelerinden olan Dağhacıyusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Altıntaş, 10 yaşındaki kızı Hasret'i sokakta göremeyince çiftçilikle uğraşan aynı mahallede oturduğu babası Eraslan Altıntaş (84) ve annesi Gülşen Altıntaş'ın (80) evine gitti. Kapıyı açmamalarından şüphelenen Mehmet Altıntaş, çevredekilerin de yardımıyla kapıyı kırarak içeriye girdi. Oda içerisinde annesi Gülşen, babası Eraslan ve kızı Hasret'i baygın vaziyette bulan Mehmet Altıntaş, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eraslan Altıntaş ve Gülşen Altıntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Babası Mehmet Altıntaş tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine götürülen Hasret de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dede, nine ve torunlarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirtilirken, kesin ölüm sebebi için cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da olayın ardından mahalleye giderek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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