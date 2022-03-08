Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi, 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin içinden duman çıktığını fark eden komşular durumu kontrol etti. O sırada evde bulunan L.O. (100), B.O (6)., M.O. (1) ile F.O.'yu (41) yerde baygın bir şekilde gören komşular durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bulundukları evden çıkartılan 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılması sonrası Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerine devam edilirken zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.