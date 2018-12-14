Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Turgutlu'ya bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinde soba yakan A.D.Ç. (65) ve S.S. (90), bir süre sonra sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularının durumu fark etmesi üzerine A.D.Ç. ve S.S. olay yerine çağrılan ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.D.Ç., Manisa'ya sevk edilirken, S.S. ise Turgutlu'da özel bir hastanenin yoğun bakımı servisinde tedavi altına alındı.