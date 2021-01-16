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Manisa'da karda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

MANİSA (İHA) – Manisa’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan 2 araç ve 7 kişi Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

MANİSA (İHA) – Manisa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan 2 araç ve 7 kişi Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkında ise etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken kar kalınlığı zirvede 40 santimetreye kadar ulaştı.


Manisa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı devam ederken il genelinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuz haline geçti. Sürekli yollar kapanmasın diye kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler Kırkağaç ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde karda mahsur kalan 2 araç ve 7 kişi Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar ekiplere ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.



Spil'de kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı


Bu arada Manisa'nın eteklerine kurulduğu 1571 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken zirvede kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Spil Dağı Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Spil'e kış lastiği ve zincir olmadan çıkılmamasını isterken ekipler yaban hayvanlarını da unutmayarak besleme çalışması yaptı.

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