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Manisa'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Kar yağışının etkili olduğu noktalarda vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm ekiplerini seferber etti. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, Spil Dağı ve yüksek rakımlı ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte harekete geçerek, ekiplerimizi sahada görevlendirdik. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına çalışmalarımızı dün geceden beri aralıksız sürdürüyoruz. Merkez şantiyemiz, Akhisar, Salihli, Demirci şantiyelerimiz de yağışların devam etmesi halinde göreve hazır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu.

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