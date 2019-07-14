Manisa'da kavşaktaki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin ise ağır yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kula'da bugün saat 18.30 sıralarında Orhan Acar Kavşağında meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin ise ağır yaralandığı kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, şehir içinden gargar mevkiine gitmek isteyen Adem D. idaresindeki 45 SC 7567 plakalı araç ile, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Gökman D. idaresindeki 16 EAM 34 plakalı tır, Orhan Acar kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan Ferdi Baykal (35), Necati Baykal (67) ve Adem D., Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılardan Necati Baykal, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Ferdi Baykal ve Adem D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralı, buradan da durumları ağır olduğu gerekçesiyle Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilip, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle 1 saat süreyle trafiğe kapanan yolda trafik araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü.

Kazanın hemen ardından, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.