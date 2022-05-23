Manisa'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu

Manisa'nın Selendi ilçesinde dün kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, dere yatağında bitkin halde bulundu.

Selendi ilçesi Molaahmetler Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası 2 çocuk babası Murat Çelik (67), pazar günü öğlen saatlerinde kayboldu. Ailesi mahallede tüm aramalarına rağmen yaşlı adama ulaşamadı. Jandarmaya kayıp ihbarında bulunulması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, Jandarma Komando Bölüğü ve Köpek timi tarafından bugün arama çalışmalarına başlandı. Mahallede yapılan arama sonuç vermeyince arama çalışmaları İnnice bölgesine kaydırıldı. Bugün akşam saat 18.00 sıralarında ekipler, yaşlı adamı İnnice Mahallesi dere yatağında ağaca yaslanmış halde bitkin halde buldu. Jandarma ekiplerinin su ve yemek ikramının ardından 112 ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan yaşlı adam, daha sonra ailesine teslim edildi.

Murat Çelik'in çocukları, dünden beri kayıp olan babalarını sağ salim bularak teslim eden ekiplere teşekkür etti.