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Manisa'da kaybolan kadın 17 saat sonra bulundu

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde kendisinden haber alınamayan diyaliz hastası kadın, yaklaşık 17 saat sonra evinin 3 kilometre uzaklığındaki su deposunun yakınında bulundu.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kendisinden haber alınamayan diyaliz hastası kadın, yaklaşık 17 saat sonra evinin 3 kilometre uzaklığındaki su deposunun yakınında bulundu.


Köprübaşı ilçesinin Kozaklı Mahallesinde dün gece saat 01.00 sıralarında evden ayrılan Melek S.'den (32) haber alamayan yakınları, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramadan sonuç alamayınca durumu saat 12.30'da jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler Melek S.'yi saat 18.00 sıralarında evinin yaklaşık 3 kilometre uzaklığındaki bir su deposunun yakınında buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Melek S. daha sonra ailesine teslim edildi. Diyalizi hastası olan Melek S.'nin daha önce de bir kaç kez kaybolduğu ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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