Manisa'da kayıp olan bir kişi boş arazide ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dünden beri kendisinden haber alınamayan bir kişi, boş bir arazide ölü olarak bulundu.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Örenci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün akşamdan beri Mehmet Akcora'dan (65) haber alınamayan yakınları kayıp olarak jandarmaya bilgi verdi. İşitme engelli ve tansiyon hastası olan Akcora için Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve mahalleliler tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sabah saatlerine kadar yapılan çalışmalar sonucu Akcora'nın cansız bedeni boş bir arazide bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde Akcora'nın cansız bedeninin yanında tarım ilacı bulundu.

İntihar şüphesi üzerine durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.