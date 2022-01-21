İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da kaza 5 yaralı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesi D-565 Karayolu Balıkesir-Akhisar istikametinde seyir halinde gitmekte olan M.A(66)'nın idaresindeki 45 YZ 315 plakalı otomobil bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce takla attı sonra şarampole yuvarlandı.


Kazada sürücü M.A(E-66) ile araç içerisinde bulunan M.A(K-42), D.A(K-32), I.A(E-17) ve B.A(E-14) yaralandı.


Yaralılar 112 acil ambulansı ile Kırkağaç Devlet Hastanesi ve Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, araçta önemli derecede maddi hasar meydan geldi.

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