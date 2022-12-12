İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Şehzadeler ilçesinde 11 Aralık günü saat 19.30 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan C.T. yakalandı. Yakalanan şahıs, bugün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.