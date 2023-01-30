Manisa'da kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şehzadeler ilçesinde saat 14.00 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timince yapılan istihbari çalışma sonucu 'Kasten Yaralama' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.E. isimli şahıs yakalandı. O.E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.