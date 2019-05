Manisa'da 'Kırmızı Altın' toprakla buluştu

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Manisa'nın Salihli ilçesi ve yöresinde 'kırmızı altın' olarak tabir edilen salçalık domates fidelerinin tarlaya dikim işlemi Salihli Ovası'nda başladı. Toprakla buluşan domates fidelerinin ürünleri ise yaklaşık yüz gün sonra hasat edilecek.

Salihli Ovası'nda domates ekimi yapılacak olan tarlalar ekime hazırlandıktan sonra açılan çizilere damlama sulama hortumları döşenip, sipariş olarak üretilen fideler tek tek toprakla buluştu. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da salçalık fide dikiminin yapıldığı alandaki işçileri ziyaret edip, kolaylıklar diledi.

“Para yapmadığı zaman tarlada kalıyor”

6 yıldır domates ekimi yaptığını belirten üretici Çetin Başkal, bu yıl 220 dekar salçalık domates ekimi yaptığını söyledi. Domateslerin ekimini 550 kuruştan fabrika ile sözleşmeli olarak yaptığını belirten Başkal, belli kısmını ise serbest ekim olarak yaptığını vurguladı. Başkal, “Bizim en büyük sıkıntı salçalık domatesin para yapmadığı zaman ürünün tarlada kalmasıdır. Fiyatların yüksek olduğu zaman ise anlaşma yaptığımız fabrikalar, sözleşmeye uyuyor ama para yapmadığı zaman sözleşmeye uymayıp tarlada kalıyor. Domatesi fabrika istemediği gibi kamyon da göndermiyor. Domatesin fiyatı iyi de olsa, düşük de olsa hem fabrika, hem de çiftçinin sözleşmeye uyması gerekiyor” dedi.

Domatese devlet desteğinin olmadığının altını da çizen Başkal, “Ektiğimiz domatesin hasadına yaklaşık yüz gün sonra başlayacağız. Ancak domates üreticisi olarak devletimizden, pamuğa verilen desteğin domatese de verilmesini istiyoruz. Şu an domatese hiç devlet desteği yok” şeklinde talepte bulundu.

“Fabrika ve çiftçi sözleşmeye uymalıdır”

Salihli Ovası'nda geçtiğimiz sezon 14 bin dekar alanda salçalık domates ekiminin yapıldığını belirten Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, buna karşılık 148 bin ton domates hasadının yapılıp, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlanıldığını söyledi. Salihli Ovası'nda dekar başına 10 ton ürün elde edildiğini belirten Başkan Yalvaç, maliyetlerin yüksek olduğunu, üreticinin para kazanması için dekar başına yaklaşık 15 ton ürün elde edilmesi gerektiğini dile getirdi. Her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirten Yalvaç, “Salçalık domateste en büyük sıkıntı, fabrika ile üretici arasında yapılan sözleşmeye uyulmuyor. Biz hem fabrika, hem de çiftçinin bu sözleşmeye uymasını istiyoruz. Burada domatesin fiyatı düşükte olsa, yüksekte olsa her ikisinin de sözleşmeye bağlı kalmalarını istiyoruz. Domates fiyatı yüksek olduğu zaman üretici sözleşme yaptığı fabrikaya ürünleri vermelidir, fabrikada fiyat düşük olduğu zaman üreticinin ürünlerini tarlada bırakmayıp almalıdır. Çünkü üretici de alıcı da önümüzdeki sezon bize lazım. Sözleşmelerde Salihli Ziraat Odası olarak biz şunu yapmaya hazırız. Avukatlarımız aracılığı ile üretici ve alıcılarımızı bir araya getirip, her iki tarafında sözleşmeye uymak şartıyla, her iki tarafa kefil olmaya hazırız. Salçalık domatesin üretimi ile ilgili konuda ne kadar katkı verirsek ülke ve Salihli ekonomisine, Salihli Ovası olarak o kadar mutlu oluruz” diye konuştu.