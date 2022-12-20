Manisa'da kırsal kalkınma destekleri 14.3 etap yatırımları başvurusu başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları proje müracaatları başladı. Ekonomik Yatırımlar için başvurular 09 Aralık 2022 - 10 Şubat 2023 tarihleri arasında, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları için başvurular 09 Aralık 2022 - 20 Ocak 2023 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacağı bilgisi verildi.

Konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Bakanlığımız tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde 14.3 Etap için Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları proje başvuruları başlamıştır. Ekonomik Yatırımlar için; 14.3 Etap Uygulama Rehberinde yer alan konularda hazırlanacak projelerden; yeni yatırım tesisleri için 7 milyon TL, tamamlama yatırımları için 5 milyon TL, kapasite artımı ve teknoloji yenileme yatırımları için 4 milyon TL kadar olan projelere yüzde 50 hibe desteği sağlanacaktır. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları için;14.3 Etap Uygulama Rehberinde müracaatlar A İş Planı ve B İş Planı olarak iki bölüme ayrılmıştır. A İş Planı çerçevesinde 1 adet makine/ekipman alımı için başvuru yapılabilecek ve referans fiyatı üzerinden yüzde 50 hibe verilecektir. Uygulama Rehberinde yer alan Bakanlığımız tarafından belirlenen makine/ekipman ve referans fiyatlarına (5 bin TL - 500 bin TL arasında) göre Bakanlığımız web sitesi üzerinden müracaatlar kabul edilecektir. B İş Planı çerçevesinde birden fazla makine/ekipman alımı için başvuru yapılabilecek ve yüzde 50 hibe desteği sağlanacaktır. Uygulama Rehberinde yer alan konularda (50 bin TL - 1 milyon TL) bütçe aralığında hazırlanacak olan projeler yine Bakanlığımız web sitesi üzerinden kabul edilecektir. Ekonomik Yatırımlar için 10 Şubat 2023, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları için 20 Ocak 2023 tarihine kadar Bakanlığımız internet sitesi üzerinden başvuruların tamamlanması gerekmektedir. Müracaatlar sistem üzerinden yapılacağından başvuru aşamasında İl Müdürlüğümüze herhangi bir evrak getirilmeyecektir. Ancak yatırımcılarımızın ve çiftçilerimizin soru ya da sorunlarına Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüz tarafından çözüm üretilecektir. Burada önemli olan doğru bölümden doğru bir şekilde başvurunun yapılmasıdır. İl Müdürlüğü olarak amacımız ve çalışmalarımız daha fazla yatırımcımıza ve çiftçimize hibe desteği sağlamaktır. Şimdiden tüm yatırımcılarımıza, üreticilerimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.