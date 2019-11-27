Manisa'da kış spor okullarına büyük ilgi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor işbirliğinde açılan ve binlerce çocuğun ‘Yüzme, jimnastik, tenis, okçuluk, futbol, voleybol ve basketbol' olmak üzere 7 farklı branşta eğitim almasına olanak sağlayan kış spor okullarında 3. dönem kursları yoğun katılımla başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından şehre kazandırılan modern spor tesisleri, kış döneminde de binlerce çocuğun uğrak noktası olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor iş birliği ile 3. Dönem Kış Spor Okulları eğitimlerine başladı. 3. Dönem Kış Spor Okulları kayıtlarının kısa süre önce başlamasına rağmen yoğun talep gördüğünü ve bunun üzerine Manisalı çocukların sportif faaliyetlerden daha çok yararlanması için kayıt dönemini uzattıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, “Manisa'mızın çocuklarının kötü alışkanlıklardan uzak durması ve spora bağlı aktif bir yaşamlarının olmasını hedefliyoruz. Bu nedenle kış spor okullarımızın 3'ncü dönemini de başlattık. Çocukların ilgi ve yeteneğine bağlı olarak 7 farklı branşta seçebilecekleri kurslar açtık. Binlerce çocuğumuza bu kurslarda eğitim verdik. Ve daha binlercesine de yeni dönemlerde yüzme, jimnastik, tenis, okçuluk, futbol, voleybol ve basketbol eğitimleri vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Çocukların yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da yüzme ile yakından ilgilendiklerini ve bu kurslara yoğun talep olduğunu belirten Nalbantlar, “Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzumuz, adete çocukların uğrak noktası oldu. Hijyenik ortamlarda yüzme kurslarının sürmesi, ailelerin içlerinin rahat olması noktasında önemli. Ekibimizle birlikte, çocuklarımızın rahat etmesi için gerekli tüm çalışmaları yerine getiriyoruz” dedi.

Kış spor okullarının 19 Nisan 2020 tarihine kadar devam edeceğini belirten Nalbantlar, “3. dönem kurs kayıtları devam ediyor. 7 farklı branşta açılan kurslar, 19 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun kış spor okullarında yüzme branşında 2006-2015, okçuluk branşında 2004-2011, voleybol branşında 2006-2011, basketbol branşında 2008-2013, tenis branşında 2005-2012, cimnastik branşında 2013-2015, futbol branşında ise 2006-2013 doğumlular kurs alabilecekler. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ortak çalışmasıyla açılacak olan kış spor okullarında ücretler ise aylık olarak şu şekilde belirlendi. Okçuluk, tenis, jimnastik 150 TL, yüzme 160 TL, basketbol, voleybol ve futbol 100 TL. Kayıt işlemleri yüzme, tenis, okçuluk, cimnastik, voleybol ve basketbol branşlarında Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu Spor Tesisleri'nde, futbolda ise Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde yapılacak. Öğrencilerimizden servis ve malzeme ücreti alınmayacaktır” şeklinde konuştu.