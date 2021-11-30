İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da kısa süreli dolu etkili oldu

İki gündür şiddetli fırtına ve sağanak yağışın etkisi altındaki Manisa’da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

İki gündür şiddetli fırtına ve sağanak yağışın etkisi altındaki Manisa'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.


Türkiye'nin büyük kesimini etkisi altına alan fırtına ve sağanak yağış Manisa'da da etkili olmaya devam ediyor. Fırtına Manisa'da birçok ağacın devrilmesine neden olurken saat 11.45 sıralarında sağanak yağışın etkisini artırdığı sırada kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 saniye süren dolu yağışının herhangi bir zarara neden olmadığı öğrenildi.

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