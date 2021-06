Manisa'da Kız İmam Hatip Lisesinde çalışmalar sürüyor

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, okulda incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okulun ve pansiyon 500 günden önce bitirilmesinin amaçlandığı öğrenildi.

Depreme dayanıksız olduğu için yıkımı yapılan ve yerine yeni binanın inşaatı başlayan Kız İmam Hatip Lisesinde incelemelerde bulunan Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, “Manisa Şehzadeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizin 24 derslikli okul ve aynı zamanda pansiyon yapımı buradaki inşaat. Bu süreci hızlı bir şekilde takip ediyoruz. En kısa sürede bitirmeye çalışacağız. Şuan olması gerekenden daha hızlı gidiyor. Bu konuda ilgilenen müteahhitlerimize, mühendislerimize teşekkür ediyoruz. Bizim okulumuz Yunusemre Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesinin bir bölümünü kullanıyoruz. Biz öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okulumuzu bir an önce taşımak istiyoruz. Bunun için her gün inşaatımızı inceliyoruz. İnşallah milletimiz için hizmeti bir an önce yerine getireceğiz. Tahmini bitişi süresi 500 gün ama herhalde daha erken bitireceğiz” dedi.

Müteahhit Yıldırım Gürboğa, tüm çalışmaların son hızla devam ettiğini ve çalışanların büyük özveri ile çalıştıklarını vurgulayarak önümüzdeki yılda öğrenciler ile buluşturmak istediklerini açıkladı.

Yeni yapılacak olan okul binasında 24 dersliğin yanı sıra 1 kütüphane, 1 yemekhane, 3 laboratuvar, 1 görsel sanatlar sınıfı, 1 müzik sınıfı, 1 bilgisayar sınıfı, 1 konferans salonu, 2 uygulama mescidi, 2 abdest alma yeri, 2 destek eğitim odası, giyinme odaları, idari odalar, 1 okul aile birliği odası, 2 rehberlik odası ve 1 beden eğitimi salonu yer alacak. Aynı arsa üzerine inşa edilecek pansiyon binasında ise; 100 kişilik yatakhane, etüt Salonları, yemekhane, dinlenme odaları ve öğrencilerin temel ihtiyaçlarına cevap verecek birçok alan bulunacak.