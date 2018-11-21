Manisa'da KOAH Günü etkinliği

21 Kasım Dünya KOAH Günü kapsamında Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı işbirliğiyle etkinlik düzenlendi. “Her adımda sağlıklı nefese” sloganıyla Forum Magnesia Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte KOAH hastalarına sigaranın zararlarını anlattı.

Etkinlikte konuşan Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ümit Atman, “21 Kasım Dünya KOAH'la Mücadele Günü. KOAH diye toplumda yaygın kullanılan ve sadece baş harflerden oluşan ama çoğu zaman açılımını bilmediğimiz hastalık tanımı var. Anlayacağımız şekilde özetleyecek olursak, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı demek. Fakat bu kronik akciğer hastalığı dediğimizde hemen aklımıza mikrobik ajanlar gelir ve mikroba bağlı bir hastalık mı acaba diye düşünülür. Hayır bu hastalıkların özetinde mikrop yok mikrop dışında yabancı bir ajan, etken, toz, partikül akciğerde bir reaksiyon oluşturuyor ve bu akciğerde iltihap oluşturuyor, sonucu tıkanma ve solunum zorluğu gibi pek çok semptomla karşımıza çıkıyor” dedi.

KOAH ile mücadele için yürüyüş yapılması tavsiyesinde bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, “Daha sağlıklı bir yaşam için KOAH'la beraber sağlıklı nefesler için yürüyün. Her gün bir adım daha fazla. KOAH tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın, kamuoyu tarafından yeterince bilinmeyen bir hastalıktır. KOAH'ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 15-20'dir. Bir diğer değişle toplumuzda 40 yaş üstü 5 kişiden birinde KOAH vardır. Küresel Hastalık Yükü Çalışması verilerine göre KOAH yılda 2.9 milyon ölüme neden oluyor. Günümüzde tüm dünyada 3. Ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin yüzde 5.5'inden sorumludur” diye konuştu.

Etkinliğe Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa Halk Sağlığı Başkanı Leyla Arıcı, Başkan Yardımcısı Tuncay Özer, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün ve KOAH hastaları katıldı.