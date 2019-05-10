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Manisa'da konforlu ulaşım için sıkı denetim

Manisa’da il genelinde yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimlerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ‘da servis taşımacılarına ve ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Manisa'da il genelinde yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimlerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ‘da servis taşımacılarına ve ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı‘da servis taşımacılarına ve ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Toplu taşıma araçlarında ve ticari taksilerde, araç temizliği, şoförün kılık kıyafeti gibi birçok konuda denetim yapan ekipler, kurallara uymayan araçların şoförlerine cezai işlem uyguladı. Toplu ulaşımda vatandaşın memnuniyetini önemsediklerini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün,” Bu doğrultuda Saruhanlı ‘da yolcularımızın konforunu etkileyen birçok konuda denetim yaptık. Vatandaşımıza güvenli ve kaliteli bir ulaşım sunabilmek için denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek” dedi.

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