Manisa'da Kontrollü Normalleşme Toplantısı yapıldı

Manisa'da "Kontrollü Normalleşme Döneminde Dinamik Denetim Modeli” genelgesi doğrultusunda gerçekleştirilecek olan denetimlere ilişkin Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında toplantı düzenlendi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Karadeniz, il genelinde kontrollü normalleşme döneminde işletmelerin ve vatandaşların maske, sosyal mesafe, hijyen ve belirlenen tüm tedbirlere uymasının kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve tam anlamıyla normalleşmenin sağlanabilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Volkan Köksal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları temsilcileri katıldı.