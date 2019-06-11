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Manisa'da korkunç cinayet

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 3 çocuk annesi 63 yaşındaki Fatma Akkaya, evine giren kişi ya da kişilerce darp edilerek öldürüldü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 çocuk annesi 63 yaşındaki Fatma Akkaya, evine giren kişi ya da kişilerce darp edilerek öldürüldü.


Olay, Salihli'nin Kurtuluş Mahallesi 246. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatma Akkaya'dan bir süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenince eve gitti. Eve giren yakınları Akkaya'nın kanlar içinde cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler evde yaptıkları ilk incelemede Akkaya'nın darp edilerek öldürüldüğünü belirledi.


Öte yandan evde yapılan incelemede birçok eşyanın karıştırılmasına rağmen evden değerli herhangi bir şey alınmadığı öne sürüldü.


Polis cinayetle ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlattı.

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