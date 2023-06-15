Manisa'da korkunç cinayet: Önce eski eşini sonra kendini vurdu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi önce eski eşini sonra kendini vurdu. Korkunç olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Yeşil alanda tartışmaya başlayan İ.D. (35) , eski eşi Ş.D.'ye kurşun yağdırdı. Ş.D. silahlı saldırı sonrasında yere yığılırken, İ.D. ise ardından kendi kafasına sıkarak hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Ş.D. ilk müdahale yapılmasının ardından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.