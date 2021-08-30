Manisa'da korkunç kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde mısır yüklü tırın kırmızı ışıkta bekleyen 2 tır ve 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara karayolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen ve hızla gelen mısır yüklü 31 K 1060 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen 35 GZ 130 ve 45 SA 3368 plakalı iki otomobil ile bir başka tıra çarptı. Adeta can pazarının yaşandığı kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iki tır arasında kalarak hurdaya dönen otomobillerde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Kazada otomobillerde sıkışan Ayşe ve Osman Muslu ile Sevilay Şahane olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Atakan Muslu (14), Şevket Batuhan Muslu (18), Erol Bekleyen (41), Ali Civan (40) ve Selahattin Sevil (66) ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İzmir-Ankara karayolu, araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak açıldı. Yaralılardan Atakan Muslu ve Şevket Batuhan Muslu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.