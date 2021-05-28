Manisa'da korkutan anız yangını

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan anız yangını korkuya neden olurken alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında mahsur kalan tilki yavrusunu da yanmaktan ekipler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Pazarköy Mahallesi Bintepeler mevkiinde Mehmet Emre Kılıç'a ait tarlada çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri gören çevredeki üreticiler, bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da durumu hemen Jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etti. Yangın çalışmalar sonucunda diğer ekili alanlara sıçramadan söndürüldü.

Çıkan yangında 20 dönüm biçilmeyen ekin tarlası ve 30 dönüm anız olmak üzere toplam 50 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yavru tilki kurtarıldı

Öte yandan çıkan yangında anızların arasında mahsur kalan tilki yavrusu ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.