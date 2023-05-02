Manisa'da korkutan kaza: Aynı aileden 6 kişi ölümden döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, önce bariyerlere daha sonra köprü korkuluklarına çarptı. Kamyonette bulunan aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi ölümden döndü.

Kaza, Ankara-İzmir E96 karayolu Salihli Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Salihli istikametine giden Seyithan K. (66) yönetimindeki 31 NBB 44 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, daha sonra köprü korkuluklarına çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Bahriye K. (60), Sevim K. (51), Aydın K. (51), Bedir K. (63) ile Sefa K. (8) yaralandı. Aynı aileden oldukları öğrenilen yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.