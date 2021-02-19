Manisa'da korkutan yangın

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında üst katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen bir kişiyi ekipler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Güneş Mahallesi 399 Sokak'ta bulunan Veli Uysal'a ait ikamette henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. İkametten dumanların çıktığını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, alınan güvenlik önlemlerinin ardından, yangına müdahale etti. Yapılan çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu. Binanın 4. katında oturan, mahsur kalıp dumandan etkilenen Bahattin Uysal ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç ile kurtarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.