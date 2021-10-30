Manisa'da korkutan yangın

Manisa'nın Demirci ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Yarbasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A.'ya ait tek katlı evde yanan sobadan kıvılcımlar sıçrayarak evdeki eşyaları tutuşturdu. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra S.A., Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.