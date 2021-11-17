Manisa'da korkutan yangın

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir apartman dairesi, çıkan yangında küle döndü. Evde yaşayan aile son anda kurtarılırken, duman etkilenen çocuklar hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde Saat Kulesi arkasında bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yaşayan yabancı uyruklu aile son anda, vatandaşlar tarafından binadan çıkarıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri 2 araçla alevlere müdahale ederlerken, yangında ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen çocuklar, kontrol amaçlı Kırkağaç Devlet Hastanesine götürülürken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yangına ilk müdahale eden esnaflardan olan Mehmet Uray, “Dükkanımızın yan tarafından yangın çıktı. Binada Suriyeli çocuklar vardı. Yangına müdahale ettik. Alt ve üst kattaki çocukları sağ salim kurtardık. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz. Geçmiş olsun diyorum” dedi.