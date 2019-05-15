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Manisa'da korsan taşımacılığa karşı sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde Organize Sanayi Bölgesi’ne personel taşımacılığı yapan servisleri denetimden geçirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde Organize Sanayi Bölgesi'ne personel taşımacılığı yapan servisleri denetimden geçirdi.


Korsan taşımacılığın önüne geçebilmek amacıyla il genelinde kontrollerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde Organize Sanayi Bölgesi'ne personel taşımacılığı yapan servisleri J plaka denetiminden geçirdi. İl genelinde denetimlerin devam edeceğini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün,” Korsan taşımacılığın önüne geçmek ve mevzuata uygun olmayan kişilerin faaliyetlerini önlemek amacıyla denetim çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda son bir hafta içerisinde bin 300 aracı denetimden geçirdik. Yapılan denetimlerde 200 araca cezai işlem uyguladık” dedi.

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