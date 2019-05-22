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Manisa'da kumar operasyonu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünce 4 farklı adrese kumar baskını düzenlenirken 12 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünce 4 farklı adrese kumar baskını düzenlenirken 12 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Ekipler ayrıca kumar oynatmaya yer temini yapan isimlere de para cezası kesti.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 adrese operasyon düzenledi. Yanık oyunu olarak bilinen iskambil oyununu parasına oynadığı tespit edilen adreslere polis ekipleri suçüstü yaptı. Polis ekipleri 6 bin 340 TL para ve kumar oynanan materyalleri ele geçirdi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan iş yeri sahiplerine adli işlem yapılırken kumar oynadıkları tespit edilen 12 zanlıya da 3 bin 840 TL idari para cezası kesildi.


Operasyonla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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