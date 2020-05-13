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Manisa'da kumar oynayanlara 25 bin TL'lik sosyal mesafe cezası

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kumar evine düzenlenen baskında sosyal mesafe kurallarını ihlalden 6 kişiye toplamda 25 bin TL para cezası kesildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kumar evine düzenlenen baskında sosyal mesafe kurallarını ihlalden 6 kişiye toplamda 25 bin TL para cezası kesildi.


Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 17.00 sıralarında bir evde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Baskında 6 kişinin bulunduğu ev içerisinde 1 adet oyun masası, iskambil kağıtları ve yaz bozların olduğu tespit edildi. Ev sahibi T.S. isimli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapılırken, diğer 5 şahsa ise kumar oynamak suçundan 6 bin 125 TL para cezası uygulandı.


Öte yandan 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği evde bulunan 6 şahsın her birine sosyal mesafe kurallarını ihlalden 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 25 bin TL para cezası kesildi.

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