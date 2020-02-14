İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da kuralsız taşımacılığa geçit yok

Toplu ulaşımda denetimlerini sürdürerek kural ihlallerini bir bir tespit eden Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde yapılan denetimlerde güzergah dışı taşımacılık yapan araç sahiplerine cezai işlem uygulanırken, yetki belgesiz korsan taşımacılık yapılan araçlar ise trafikten men edildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve güvenli seyahat edebilmesi için il genelinde denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda kent merkezinde denetimde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, ruhsattan güzergaha kadar tüm konularda incelemede bulundu. Kuralsız taşımacılığa geçit vermediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Haksız rekabetin önlenmesi, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yaptığımız denetimler de yetki belgesiz taşımacılık yapan araçlar trafikten men edildi. Bunun yanı sıra güzergah dışı taşımacılık yapan araç sahiplerine ise cezai işlem uygulandı” dedi. Üstün, denetimlerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.