Manisa'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti

Manisa'da İlim Yayma Cemiyeti tarafından “Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma” yarışması düzenlendi.

Manisa'da İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen “Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma” yarışmasında öğrenciler okudukları Kur'an ile maneviyat dolu bir gece yaşattı. Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısında bu yıl 5.si düzenlenen yarışmada dünya birincisi Mustafa Özcan Güneşdoğdu, Afganistan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma birincisi Sanaullah Habip Özbek Hafız, Karabağlar Esendere Camii Müezzin Kayyım Kerim'i Güzel Okuma Yarışması dünya ikincisi Enes Kaput, Akpınar Camii imam Hatibi Cebrail Çelik, Ahmet Yesevi Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu ve Karaköy Kur'an kursu öğrencisi Abdurrahman Yasin Akçe sahne aldı.

2020 yılının ilk gününde Uygur Türkü Temalı Kur'an Ziyafetini gerçekleştirdiklerini ifade eden İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, 5 yıldır yılın ilk gününde böyle bir program düzenlemekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Programın sonunda hafızlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa AK Parti eski Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur ve yüzlerce Manisalı katıldı.