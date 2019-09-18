Manisa'da Kurumlar arası Futbol Turnuvası 23 Eylül'de başlıyor

Manisa'da, Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğinin organizasyonuyla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Mehmet Akif İnan Kurumlar arası Futbol Turnuvası 23 Eylül'de başlıyor.

Manisa'da Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğinin organizasyonuyla 22 kurumun katıldığı Mehmet Akif İnan Kurumlar arası Futbol Turnuvası başlıyor. Kura çekimleri ardından fikstürü belli olan turnuvada 22 takım yer aldı. 23 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan turnuvada ilk maç 112 Acil ile Celal Bayar Üniversite Hastanesi arasında oynanacak.

Kura çekimi ardından açıklama yapan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, turnuvanın hayırlar getirmesini temenni etti. Öner, şöyle devam etti: “Genç Memur-Sen gençlik çalışmalarını bir yandan sürdürürken, bir yandan da geleceğin Asım'ın neslini ihya ve inşa etme noktasında inisiyatif alarak, sendika içerisinde kurumların birbirleri ile kaynaşması hem de sağlıklı yaşamın desteklenmesi noktasında çok güzel faaliyetlere imza atıyor. Kurumlar arası futbol turnuvamızın bu yıl üçüncüsünü 22 takımın katılımı ile gerçekleştireceğiz.”

Turnuva hakkında bilgilendirmelerde bulunan Manisa Genç Memur-Sen Başkanı Orhan Güzel, 4 grubun olduğu turnuvada grup aşamasında 50 maçın, toplamda ise 66 maç yapılacağını söyledi. Güzel, şöyle devam etti: “Turnuvanın komitesinde yer alan ve turnuvanın düzenlenmesinde emekleri olan Kasım Uyan ve Oğuz Tekcan'a başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Önemli olan sürekliliği olmasıydı. Bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. İnşallah devam eder.”