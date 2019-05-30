Manisa'da 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi

‘Manisa Her Yerde Okuyor' kampanyası ile okumanın önemine değinen ve çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması gerektiği vurgusu yapan Vali Ahmet Deniz, Manisa'da kütüphanesiz okul kalmaması için çalışmalara başladı.

Manisa'da kütüphanesi olmayan okullara kütüphane yapılması, kütüphanesi bulunan okullarda ise mevcut kütüphanelerin iyileştirilmesine ilişkin Vali Ahmet Deniz başkanlığında Valilik Brifing Salonu'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya, Vali Yardımcıları Ahmet Yılmaz ve Ünal Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, YİKOB İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Hilmi Polat ve Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi öğretmenleri katıldı. Geleceğimizi şekillendirmek ve daha güvenle bakabilmek için önceliğin eğitim olduğunu, kaliteli bir eğitim için de akademik başarının yanında sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yönünden öğrencilerin gelişmesi gerektiğini belirten Vali Ahmet Deniz, “Okullarımızda ki fiziki mekanları iyileştirmek için çalışıyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli şartlarda eğitime devam etmeleri en büyük arzumuz. ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi ile de çocuklarımıza kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandırabileceğimiz alanlar oluşturmak istiyoruz” dedi.

Kitap okumanın çocukların gelişiminde büyük bir etkiye sahip olduğunu, ruhu ve zihni beslediğini de ifade eden Vali Deniz, “Günümüzde toplumlar, sahip oldukları bilgi birikiminin çoğunluğunu kitaplar sayesinde edinmektedir. Geri kalan bilgi ise tecrübeler ile öğrenilir. Kitap okumak, düşünce yapısı ve hayal gücünü geliştirir, kendimizi ifade etme yeteneğimizi geliştirir. ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi ile amacımız çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve onların düşünen, üretebilen, kendini daha iyi ifade edebilen bireyler olarak yetişmesini sağlamak” dedi.

Toplantıda, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde yapılan çalışmalar değerlendirilerek,2019-2020 eğitim-öğretim yılında eğitimde niteliğin arttırılması amacıyla yapılması planlanan projelerle ilgili Vali Ahmet Deniz'e bilgi verildi.