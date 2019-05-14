Manisa'da kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde devir daim kuyusuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, tarlada artezyen kuyusu kazan babasının yanında oynayan 3 yaşındaki Mehmet Saki Kozacı, devir daim kuyusuna düştü. Babası tarafından hemen düştüğü yerden küçük çocuk, 112 acil ambulansı ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada hava ambulansı da Şair Eşref Stadı'nda hazır tutuldu. Yapılan müdahaleyle önce hayata geri dönen küçük çocuktan daha sonra acı haber geldi. 3 yaşındaki Mehmet Saki'yi İzmir'e götürmek için bekleyen hava ambulansı küçük çocuğun vefat etmesi sebebiyle geri döndü.

Acı haber Kırkağaç'ı yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.