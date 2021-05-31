Manisa'da kuyuya düşen yaban domuzları kurtarıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde su kuyusuna düşen 2 yaban domuzu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Akçaavlu Mahallesi'nde vatandaşlar, su kuyusu içerisinde 2 yaban domuzu olduğunu fark etti. Durumun Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bildirilmesi sonrasında harekete geçen ekipler su kuyusu içerisinde bulunan 2 yaban domuzunu kurtarmak için çalışmalara başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Amirliği ekipleriyle beraber yaban domuzlarını kuyudan kurtaran ekipler, domuzları doğaya saldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bu tür durumların önüne geçilmesi amacıyla vatandaşların su kuyuları çevresinde gerekli önlemin alınmasını istedi.