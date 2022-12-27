Manisa'da litrelerce kaçak şarap ele geçirildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 825 litre satışa hazır kaçak şarap, fermente düzeneği ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan çalışma sonucunda M.A. isimli şahsın ikametgâhında yapılan aramada, 825 litre satışa hazır kaçak şarap, 2 adet fermente düzeneği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlandığı bildirildi.