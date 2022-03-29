İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da matkap hırsızları tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde iş yerinden matkap ve halı çaldığı tespit edilen 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iş yerinden matkap ve halı çaldığı tespit edilen 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde bulunan Bedesten Çarşısı'ndaki 2 iş yerinden matkap ve halı çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler S.İ. (24), N.İ. (55) ve S.T.'yi (46) çaldıkları malzemelerle birlikte yakalayıp gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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