Manisa'da mazot hırsızları yakalandı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Salihli ilçesinde tırlardan mazot çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Ankara E96 karayolu üzerinde bir tırdan 400 litre mazot çalınması olayı ile ilgili olarak Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasının tespit edilmesi üzerine otomobili takibe alan polis, şüpheli H.B., H.E.Y., H.A.Y. ve E.S.'yi yakaladı.

Otomobilde yapılan aramada 2 adet kar maskesi, 3 adet inşaat eldiveni, 1 adet fener, 2 adet pense, çeşitli malzemeler ile 2 adet 50 litrelik bidon, yaklaşık 40 metre uzunluğunda hortum ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salihli Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin mücadelenin kararlılıkla süreceğini kaydetti.