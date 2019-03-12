Manisa'da Mehmet Akif Ersoy için anma töreni

Manisa'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Manisa'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıldönümü dolayısıyla tören düzendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu'nda Fatih Anadolu Lisesi tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Mehmet Akif Ersoy'un, şartlar ne kadar kötü olursa olsun Türk milletinin asla yok olmayacağını, ebediyete kadar var olacağını 10 kıtayla anlattığını ifade etti. Konuşmaların ardından Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerinin sunduğu Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşının yazılış sürecini anlatan oratoryo izleyenlerden büyük alkış aldı.

Törene Vali Ahmet Deniz, 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü temsilen Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Gülay Dağıstan, Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.