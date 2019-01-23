Manisa'da Mesleki Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında yapılan toplantıda Manisa'da mesleki eğitimdeki son durum ele alındı.

Manisa'da özellikle meslek liselerinin sektörle işbirliğinin sağlanması ve mesleki eğitim alan nitelikli iş gücünün istihdama kazandırılmasında verimliliğin arttırılması amacıyla Mesleki Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi. Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, tespitlerini aktardı. Çetin, Milli Eğitim Bakanlığının meslek liselerine öğrenci birikiminin artmasından ziyade, meslek liselerinin sektörle işbirliği içinde bulunması, mümkün olduğunca her okulun bir sanayi kuruluşuyla iç içe olması, bütün okullarda döner sermaye kurulmasının beklendiği, meslek liselerindeki alan ve dalların daha verimli çalışması için birçok alan ve dal yerine en fazla 3 alan ve dal olması talimatları olduğunu söyledi.

Vali Deniz, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de genel probleminin nitelikli eleman olduğunu, Manisa'da da bu sıkıntının yaşandığını söyledi. Sanayicinin, özel sektörün ve kamunun nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için meslek liselerinin önemine değinen Vali Deniz, gençleri meslek sahibi yapılması gerektiğini belirtti. Vali Deniz, özellikle meslek liselerinde okuyan gençlerin daha iyi yetişmeleri için sektörle buluşmaları gerektiğini ve meslek liselerinin niteliğinin artması gerektiğini söyledi.

Meslek liselerinden mezun olup da üniversiteye gitmek isteyenlerin önünün açık olduğunu belirten Vali Deniz, “Biz ülke olarak bir hedef koyduk ve bunu inşallah gerçekleştireceğiz. 2023 hedefi, 2071 hedefi diyoruz. Bu hedeflere ancak üreterek ulaşabiliriz. Meslek liselerimizden çocuklarımızı gerçek anlamda nitelikli eğiterek mezun edeceğiz. Bunu yaparken aileleri de ikna edeceğiz. Türkiye'de bir başka liseye gitmeyen çocuk sanki sadece meslek lisesine gider gibi bir imaj oluşturulmuş. Aslında hata burada. Ben biliyorum ki Meslek Liselerinden mezun olan nitelikli birçok mühendis var. Bugün amacımız hep beraber ekstra ne yapabiliriz konusunda kafa yoralım. Sanayicimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı araya sokalım, Manisa'da Türkiye'ye örnek meslek liseleri çıkaralım” dedi.

Daha sonra okul müdürlerinin görüşlerini alan Vali Deniz değerlendirme yapılmasının ardından tekrar bir araya geleceklerini söyledi.

Toplantı sonunda ‘2019 Yılında Manisa Her Yerde Okuyor' diyerek okuma kültürünü geliştirmek için kampanya başlattıklarını belirten Vali Deniz katılımcılara kitap hediye etti.

Valilik Brifing Salonunda yapılan toplantıya Vali Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, şube müdürleri ve Anadolu meslek ve meslek lisesi müdürleri katıldı.