Manisa'da mevsimlik işçilere maske desteği

Manisa'nın Salihli İlçe Belediyesi, maske kullanımına dikkat çekmek amacıyla mevsimlik işçilere, yeni tip korona virüsten korunmak amacıyla maske ve dezenfektan dağıttı.

Üzümün başkenti Salihli ovasında üzüm hasadı başlarken MHP'li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, bağlarda üzüm hasadında çalışan mevsimlik işçileri ziyaret etti. Üzüm kesen ve sergilere üzüm seren işçilere kolaylıklar dileyen Başkan Kayda, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ile birlikte korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hem işçileri uyardı, hem de maske ve dezenfektan dağıttı.

Salihli'nin bereketli topraklarında halka sebze ve meyve ulaştırmak için büyük emek harcayan çiftçilerin ve tarım işçilerinin yoğun mesaisinin devam ettiğini belirten Başkan Kayda, “Üzüm hasat sezonuyla birlikte ilçemize çalışmak için gelen tarım işçilerine Salihli Belediyesi olarak maske ve dezenfektan dağıtıyoruz. Salihli Belediyesi olarak ilçe genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında ilaçlama çalışmaları ve denetimler yapıyoruz. Bu güne kadar belediyemiz imkanlarıyla üretimini yaptığımız 200 binden fazla maskeyi vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza dağıttık. Bu süreçte salgından korunmak için maske, sosyal mesafe ve hijyenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Tarımda üretimin kesintiye uğramaması için çiftçilerimize ve mevsimlik tarım işçilerine yönelik sosyal belediyecilik gereği ekiplerimiz tarla tarla gezerek hem bilgilendirme yapıyor, hem de maske ve dezenfektan dağıtıyoruz” dedi.

Maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Başkan Kayda, “Hangi işi yaparsak yapalım maskeyi mutlaka takalım, sosyal mesafeyi koruyalım, hijyene ve temizliğe çok dikkat edelim. Çünkü çocuklarımız ve geleceğimiz için bu konular çok önemli. Korona virüsten korunmak için biz dikkat ederek örnek olacağız. Bu konuda çiftçilerimizi ve işçilerimizi bağlarda ziyaret ederek aydınlatmaya geldik” diye konuştu.

Başkan Kayda, üreticilere bol ve bereketli bir üzüm sezonu diledi.