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Manisa'da mezar taşı ve çeşmeleri parçaladılar

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce mezarlıkta bulunan yaklaşık 60 mezar taşı ve 10 çeşme tahrip edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce mezarlıkta bulunan yaklaşık 60 mezar taşı ve 10 çeşme tahrip edildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu ilçe kabristanında mezar taşları ve çeşmelerin kırıldığını gören vatandaşlar, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Mezarlığa gelen ekipler yaptıkları incelemelerde yaklaşık 60 mezar taşının ve 10 çeşmenin kırıldığını belirledi. Polis ekipleri, mezarlıklara zarar veren kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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