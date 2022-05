Manisa'da millet kıraathanesi dolup taşıyor

Ege Bölgesi'nde ilk olarak Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Kıraathanesi, her yaş grubundan kitapseveri ağırlıyor. Millet Kıraathanesi'ne özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Millet Kıraathanesi'nin açıldığı günden beri oldukça ilgi gördüğünü, fazlasıyla faydalı olduğunu vurgulayarak “Kaynak Mahallesi 4000 sokak No: 1/D adresinde bulunan Millet Kıraathanesi her yaş grubundan onlarca kitapseveri ağırlıyor. Tüm vatandaşlarımızı kütüphanemize bekliyoruz. Gelecek nesiller olarak gördüğümüz öğrencilerimiz burada derslerini rahatça çalışıyor, sınavlara hazırlanıyor. Onlara yönelik yapacağımız yatırımlarımız ve çalışmalarımız devam edecek. Onların başarısı, mutluluğu her şeye değer” dedi.