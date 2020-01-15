Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıpınar Mahallesi Fatih Caddesi Gümüşçayı Köprüsü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Ş. yönetimindeki 45 ZB 819 plakalı yolcu minibüsü ile Mehmet L. yönetimindeki 45 SA 535 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Cavide L., Fatma Y. ve Rabia A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Kazayı, minibüste bulunanlar ise yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.