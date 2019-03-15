İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Manisa’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Manisa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza, Manisa-Akhisar Karayolu Üçpınar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü belirlenemeyen 35 AGC 646 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 35 AE 3014 plakalı minibüs tipi araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İl müdahaleleri yapılan E.P., M..İ, S.Ş.A., B.Ç,. Ü.İ., Ç.M.Y., M.G. olmak üzere yaralanan 7 kişi farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.